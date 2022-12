Si barrica in casa e minaccia di uccidere genitori, arrestato

Un 31enne è stato arrestato dalla polizia di Torino per sequestro di persona. I fatti sono accaduti la scorsa notte, intorno alle 3, in un appartamento del quartiere Vanchiglietta. L'uomo, dopo aver minacciato di uccidere il padre e la madre, a suo dire "con una pistola calibro 38", si è barricato in casa. Sul luogo sono arrivate immediatamente diverse pattuglie della polizia, i sanitari del 118, un negoziatore e gli uomini delle Squadre interventi critici. Il negoziatore attraverso la porta ha iniziato un lungo dialogo con l'uomo, che oltre ad affermare che era disposto a tutto, raccontava di aver puntato un coltello alla gola della madre. Dopo ore di trattative, verso le 7, il negoziatore è riuscito a convincere il 31enne ad aprire la porta permettendo così agli agenti di entrare all'interno dell'abitazione e arrestarlo.