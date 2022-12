Natale: in Duomo a Valenza battezzato l'ucraino Kirill

E' stato battezzato la notte di Natale nel Duomo di Valenza (Alessandria) il piccolo Kirill, sei anni, di una famiglia di profughi nell'Alessandrino giunti dall'Ucraina. "Potremmo parlare - ha detto il parroco, don Santiago Ortiz - di guerra, di politica, di carobollette, di povertà Parliamo, invece, di pace, pregando per il popolo ucraino e per il nostro nuovo fratello". Il sacerdote ha sottolineato che "festeggiamo una doppia nascita, quella di Gesù e quella del bambino alla nostra fede". La famiglia è arrivata dall'Ucraina subito dopo l'inizio del conflitto. A Valenza vive, da ottobre, in un alloggio messo a disposizione dalla 'San Vincenzo' e gestito dal Sie (Solidarietà internazionale emergenza). Il bimbo frequenta l'oratorio di Santa Maria Maggiore. La zia Yana, 15 anni, gli ha fatto madrina. Il padrino è Luca Bertolotti, segretario Sie. Parte delle offerte raccolte durante la celebrazione saranno devolute ad opere di assistenza in Ucraina.