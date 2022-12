Natale: Santuario Crea, apertura straordinaria V Cappella

E' stata aperta in via straordinaria in occasione della notte di Natale la cappella numero 5 del Santuario del Sacro Monte di Crea (Alessandria). La cappella, dedicata alla Natività di Maria, è una delle 23 realizzate nel complesso. I restauri delle statue, finanziati dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, sono terminati da poco. Le opere sono state collocate in quella che, in base alle fonti più antiche disponibili, è considerata la posizione originaria. In contemporane si può visitare fino al 6 gennaio la Mostra di Presepi, allestita nel Salone di San Giuseppe sotto i portici.