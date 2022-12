Incendio in casa nella notte a Torino, dieci intossicati

Un incendio è divampato a Torino la scorsa notte poco prima delle 4:00 in un alloggio di una palazzina in via Vittime di Bologna, in zona Barca. Dieci persone sono rimaste intossicate dalle esalazioni; una volta visitate e medicate all'ospedale Maria Vittoria sono state dimesse. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme. Dopo le prime verifiche statiche due appartamenti sono stati dichiarati inagibili.