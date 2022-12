PALAZZI ROMANI

Reddito di cittadinanza e pensioni, nuove regole dopo la Manovra

La stretta avverrà in due tempi. Il Governo varerà un decreto sul lavoro per risolvere la questione dell'offerta congrua, al momento congelata. Su Opzione donna le modifiche potrebbero confluire nella conversione parlamentare del "Milleproroghe"

La Manovra 2023 è stata approvata dalla Camera e domani, 27 dicembre, arriva in Senato. Il calendario di Palazzo Madama prevede la convocazione dell’Assemblea il 27 dicembre alle 14, per l’avvio della sessione di bilancio, con l’invio del testo alle commissioni. Per velocizzare l’iter, anche il Senato approverà la Manovra con la fiducia, senza quindi dare la possibilità ai parlamentari di mettere ulteriormente mano alle misure: a Montecitorio l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha ottenuto la fiducia con 221 voti favorevoli, 152 contrari e 4 astenuti. Dopo la seduta del 27 dicembre, il calendario di palazzo Madama prevede che l’Aula si riunisca il 28 e il 29 sempre dalle 9,30: quest’ultima convocazione contiene la specifica “se necessaria”. L’ipotesi, quindi, è che il 29 la Manovra possa essere già stata licenziata.

Alcune misure presenti nel testo che hanno ricevuto critiche da parte delle opposizioni potrebbero già subire modifiche nelle prossime settimane: si tratta in particolare di Opzione donna e Reddito di cittadinanza. Ecco quali sono le ipotesi su cui sta lavorando il governo.

REDDITO DI CITTADINANZA - Per il momento, la manovra ha stabilito che per i lavoratori occupabili il Rdc sarà corrisposto nel 2023 per 7 mesi. Gli altri (nuclei con minori, anziani o disabili) continueranno a riceverlo fino a fine anno in attesa di una riforma complessiva. Nel testo della legge di bilancio non scompare l’offerta congrua, perché l’emendamento ad hoc non è stato ben calibrato. Ma la maggioranza è intenzionata a far saltare questo principio e sono attesi ritocchi alla misura per garantire la stretta. Come ha spiegato il sottosegretario Claudio Durigon (Lega), sarà possibile in futuro che un laureato percettore del reddito di cittadinanza possa vedersi recapitare un’offerta come cameriere. Ai beneficiari del sussidio potranno arrivare anche proposte che non considerano le esperienze e competenze maturate. Dovrebbe invece restare la vicinanza tra luogo di lavoro e domicilio. Finora è considerata “congrua” l’offerta che considera la coerenza tra il lavoro e le esperienze e competenze maturate e in cui il luogo di lavoro non dista più di ottanta chilometri (o comunque raggiungibile in 100 minuti con i mezzi pubblici) dalla residenza. L’attuale assegno era per un periodo massimo di 18 mesi.

La maggioranza di centrodestra, come si è detto, intende circoscrivere notevolmente l’ambito del sostegno. Per nuclei familiari con minori, anziani o disabili il sussidio resta per tutto il 2023 in attesa della riforma. Inoltre, per i giovani di età compresa tra 18 e 29 anni che non abbiano terminato la scuola dell’obbligo l’erogazione è subordinata all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di formazione. La quota prevista per l’alloggio, in caso di abitazione in affitto, sarà erogata direttamente al locatore dell’immobile.

Le nuove condizioni saranno messe nero su bianco in un decreto allo studio del Ministero del Lavoro che il governo punta a varare nella seconda metà di gennaio. Avvierà una riforma complessiva, dai centri per l’impiego all’attuazione del Pnrr sul fronte dell’occupabilità. Il decreto non toccherà solo il reddito di cittadinanza, “ma anche tanti altri temi sul lavoro”, afferma Durigon, che lascia una porta aperta anche al possibile ritorno di Opzione donna nella versione attualmente in vigore.

RIFORMA PENSIONI - Da gennaio partirà anche il tavolo del ministro Maria Elvira Calderone con le parti sociali per la riforma delle pensioni. Un dossier in cui resta aperto il capitolo Opzione donna. La manovra ha prorogato l’anticipo, ma con una decisa stretta: l’uscita dal lavoro sarà dai 60 anni (riducibili di un anno per ogni figlio, fino ad un massimo di due) e solo per tre categorie di lavoratrici svantaggiate. Una scelta dettata dall’onerosità della misura. Per questa misura si guarda a modifiche possibili nel “Milleproroghe”. La conversione del decreto in Parlamento potrebbe infatti essere l’occasione per provare a riallargare le maglie del beneficio. Lo ha confermato anche Durigon: “Sulla manovra non c’erano più margini per Opzione donna”, ma “abbiamo ancora qualcos’altro per poter cambiare nel decreto Milleproroghe”. Servono altri 80 milioni nel 2023, risorse che finora non sono state trovate.