Frattini: oggi camera ardente, domani funerali di Stato

Sarà allestita oggi - dalle 11 alle 19, presso il Consiglio di Stato, a palazzo Spada, nella sala di Pompeo - la camera ardente per Franco Frattini. Domani i funerali di Stato. Il presidente aggiunto, il segretario generale e i segretari delegati hanno espresso "commozione e cordoglio per la prematura scomparsa" dell'attuale presidente del Consiglio di Stato, così come tutto il mondo della politica si è commosso e si è stretto intorno alla famiglia. Frattini è stato deputato dal 1996 al 2004 con Forza Italia, e nuovamente dal 2008 al 2013 con il PdL, ministro degli esteri nei governi Berlusconi II (2002-2004) e Berlusconi IV (2008-2011) e commissario europeo per la giustizia nella commissione Barroso I (2004-2008).