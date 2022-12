Lite in discoteca, ferito addetto sicurezza

E' intervenuto per riportare la calma tra ragazzi che stavano litigando ed è stato lievemente ferito. E' accaduto questa mattina poco dopo le 4 fuori da una discoteca di Carmagnola, nel torinese. La vittima è un addetto alla sicurezza del locale ora ricoverato in codice verde in ospedale. L'uomo intervenuto fuori dal locale per un gruppo di ragazzi ubriachi che litigava è stato ferito di striscio al un fianco da uno dei ragazzi con un oggetto tagliente, molto probabilmente un coltellino, che poi si è dato alla fuga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri Moncalieri. In corso le indagini per identificare l'autore del gesto.