Lega: Salvini, ci saranno non uscite ma nuovi ingressi

Nella Lega "ci saranno nuovi ingressi, non nuove uscite": il segretario del Carroccio Matteo Salvini lo ha assicurato a margine di una visita alla fondazione Eris Onlus, in Brianza. E rispondendo a una domanda sul Comitato Nord, ispirato da Umberto Bossi, ha rivendicato che "l'autonomia la porta a casa la Lega, non altri".