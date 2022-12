Sanità: Ravetti (Pd), fare chiarezza su futuro Alessandria

"Fare chiarezza" sull'organizzazione della sanità in provincia di Alessandria è quanto chiede Domenico Ravetti, consigliere regionale del Pd in Piemonte. Ravetti annuncia che sottoporrà alla Giunta regionale due domande importanti per la nostra Provincia: "È prevista la trasformazione dell'ospedale in Azienda Ospedaliera Universitaria? Nel frattempo si può escludere che l'ospedale infantile Cesare Arrigo sarà gestito dalla nuova Azienda sanitaria ospedaliera Infantile di Torino?". "Alla ripresa dei lavori istituzionali - aggiunge - chiederò inoltre una comunicazione ufficiale da parte dell'assessore alla Sanità per avere aggiornamenti sulle magnifiche sorti progressive dei lavori del nuovo ospedale. Del futuro di Alessandria si discuta ad Alessandria. Almeno questo".