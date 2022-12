Smog: Torino, ancora limite "arancione" per il traffico

Resta arancione fino al 28 dicembre, a Torino, il livello delle misure antismog. E' quanto si legge in una nota diffusa dal Comune dove viene spiegato che "i dati previsionali forniti oggi da Arpa Piemonte evidenziano il superamento del valore di 50 mcg/mc di concentrazione media giornaliera di PM10 nell'aria per tre giorni consecutivi". Il colore arancione (livello 1) prevede, fra l'altro, lo stop dalle 8 alle 19 dei diesel fino agli Euro 5 per il trasporto persone e fino agli Euro 4 per il trasporto merci. L'elenco completo delle misure antismog, delle deroghe e dei percorsi stradali esclusi sono disponibili alla pagina internet www.comune.torino.it/emergenzaambientale.