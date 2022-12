Casa: da Regione fondi a Comuni per case popolari

Rimborsi per 250 mila euro in favore dei Comuni con alta incidenza di alloggi sociali sono stati stanziati dalla Regione Piemonte. Il provvedimento assegna fondi a Rosazza (6 alloggi) e Veglio (29 alloggi) nel Biellese, Roaschia (11 alloggi), Montezemolo (21 alloggi) e Celle di Macra (6 alloggi) nel Cuneese, e a Villadossola (487 alloggi) nel Vco. «Con questa azione - spiega l'assessore Caucino - andiamo a rimborsare quei Comuni, che ringraziamo per lo sforzo profuso in questi anni, che hanno impiegato le loro risorse per gestire le case popolari, dando loro una meritata boccata d'ossigeno in un momento non certo facile per le pubbliche amministrazioni». «Il mio auspicio - prosegue l'esponente biellese della giunta regionale - è che, laddove possibile, queste risorse vengano reinvestite nel sociale per iniziative a favore dei più fragili e bisognosi, considerando l'emergere delle nuove povertà, frutto dell'effetto a lungo termine della pandemia sulla nostra economia e le nefaste conseguenze della guerra in Ucraina».