Torino: Lo Russo, se c'è copertura valuteremo rottamazione

"Se ci danno le coperture economiche valuteremo". Così il sindaco di Torino Stefano Lo Russo commenta lo stralcio delle cosiddette mini-cartelle prevista dalla manovra economica in approvazione al Senato, dopo l'ok arrivato dalla Camera. A Torino dal 2000 al 2015 ammonta a 205 milioni di euro il valore delle cartelle che riguardano multe o imposte comunali sotto i mille euro, che hanno maturato un interesse. Ed è intenzione del Governo rottamare proprio gli interessi. "L'Anci ha posto questo come tema critico - spiega Lo Russo - è un po' stravagante che si annunci la rottamazione delle cartelle e poi però non ci sono le risorse per poterlo fare". "È ovvio che se il Governo, come ha chiesto l'Anci, ci dà le coperture per poter fare la rottamazione è ovvio che accettiamo di fare questa attività. Il problema è che oggi pare che queste coperture non ci siano. Per quanto riguardi gli enti locali riguarderebbe non la quota capitale, ma solo gli interessi", ha sottolineato l'assessora al bilancio, Gabriella Nardelli.