Pedemontana biellese: Pichetto, strategica per interconnessioni

La Pedemontana biellese "è un'opera strategica" e adesso "partiranno definitivamente i lavori per la costruzione del collegamento Masserano-Ghemme, il cui tracciato unirà Biella all'autostrada A26, consentendo un percorso agevole e veloce verso Novara, Milano e Malpensa". Lo sottolinea Gilberto Pichetto, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, commentando il via libera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile agli investimenti del Contratto di programma Anas per un totale di circa 384 milioni di euro. "Si tratta di un'opera strategica per la quale mi sono sin dall'inizio battuto: - prosegue Pichetto - dopo anni di grande impegno abbiamo conseguito un obiettivo importante che potenzierà in maniera significativa la viabilità e le interconnessioni del territorio piemontese. Sono molto soddisfatto. Ringrazio il ministro dei trasporti Matteo Salvini e i colleghi di governo per aver definito l'approvazione della nuova programmazione Anas".