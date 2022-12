Sanità: ospedale Valle Belbo, cantiere aprirà il 16 gennaio

Aprirà il 16 gennaio il cantiere per completare il presidio ospedaliero 'Valle Belbo' a Canelli (Asti). La presentazione questa mattina alla presenza del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, degli assessori alla sanità, Luigi Genesio Icardi, e alle Infrastrutture, Marco Gabusi, del vicepresidente regionale Fabio Carosso. Il contratto tra l'Asl di Asti e ATI Ruscalla per la realizzazione dell'opera è stato firmato il 22 dicembre. "E' una giornata molto importante - ha dichiarato Cirio - perché sblocchiamo un cantiere fermo da quasi 10 anni, una cosa inaccettabile. Questa si unisce alle altre opere strategiche che abbiamo trovato inchiodate e che ci siamo impegnati a far ripartire: dall'ospedale di Verduno al Tav, all'Asti Cuneo e alla galleria di Omegna e la Pedemontana". Per il completamento del progetto l'attuale Amministrazione regionale un anno fa aveva stanziato 14 milioni di euro, consentendo così anche la copertura finanziaria dei lavori di sistemazione delle aree esterne dello stesso presidio 'Valle Belbo' e il potenziamento del presidio territoriale 'Santo Spirito' per le esigenze della medicina di prossimità. L'investimento complessivo per la realizzazione degli interventi, comprensivo delle opere già realizzate, è di oltre 57 milioni di euro.