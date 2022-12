SANITÀ

Gettonisti stranieri non abilitati. "Vigilanza delle Asl sulle coop"

La carenza di medici nei Pronto Soccorso alimenta la corsa delle cooperative, ma c'è anche chi fornisce professionisti non in regola. Il nodo dei certificati Inail porta allo scoperto le irregolarità. Picco (Azienda Zero) scrive ai direttori: "Massima attenzione"

“I nostri medici stranieri non hanno l’autorizzazione a firmare referti per l’Inail e l’Inps, non essendo iscritti all’albo italiano. Come possiamo fare?”. I dirigenti di più di un’Asl piemontese hanno strabuzzato gli occhi davanti a quella mail inviata da una delle tante cooperative che forniscono i professionisti a gettone per coprire la carenza di organico nei Pronto Soccorso.

Ma non è tanto il quesito sulla pur importante questione dei certificati per attestare infortuni o malattie dei lavoratori a mettere in allarme, quanto e ancor più la conferma di una situazione che ormai rischia di allargarsi in maniera preoccupante. Ovvero l’assenza del requisito principale per poter esercitare la professione negli ospedali: l’iscrizione dei medici stranieri all’Ordine del nostro Paese. Non è un caso che proprio nelle scorse ore sia partita dall’Azienda Sanitaria Zero un’indicazione precisa firmata dal commissario Carlo Picco e rivolta a tutti i direttori generali delle Asl, affinché adottino “idonei controlli sul servizio reso, con particolare riferimento al possesso da parte del personale medico dei requisiti richiesti”.

Un richiamo, quello predisposto tempestivamente da Picco, che certamente non cade nel vuoto: da quando la situazione nei Dea è precipitata per i maggiori afflussi e una crescente carenza di camici bianchi ha portato le aziende sanitarie a tamponare la situazione con il ricorso ai gettonisti delle cooperative. Oltre a un esborso enorme per le casse della sanità regionale questo ha portato a una sorta di giungla dove si muovono non solo imprenditori seri e scrupolosi. Mai prima d’ora si era visto un nascere da un giorno all’altro tante coop che in realtà altro non sono che intermediatori di manodopera, sia pure qualificata professionalmente.

C’è fame di medici e i medici li si va a ingaggiare ovunque, anche all’estero. Se poi davanti a un certificato da firmare si scopre che quel medico, abilitato nel suo Paese, non ha l’equiparazione dei titoli in Italia, allora sono guai. Dati certi è difficile averne, ma di situazioni di questo genere con casi limite in cui il dottore del Pronto Soccorso ha difficoltà evidenti ad esprimersi in italiano, ne sono state segnalate più di una.

“La grave carenza di personale medico in cui versa il servizio sanitario nazionale, soprattutto nell’area dell’emergenza urgenza, può rendere necessario alle aziende – scrive Picco nella circolare – al fine di garantire i necessari livelli di assistenza il ricorso alla contrattualizzazione di risorse umane mediante procedure di evidenza pubblica (gare, ndr) dopo aver esperito tutte le possibili procedure per il reclutamento di personale”. Il commissario di Azienda Zero, esorta tuttavia i vertici delle Asl a “verificare che il personale medico sia in possesso dei prescritti requisiti di legge per l’esercizio della professione, nonché ove richiesta delle specializzazione richiesta e idoneità fisica alla mansione”. Un aspetto quello dell’idoneità che non può che rimandare a episodi, come quello accaduto nei mesi scorsi nell’alessandrino, dove un gettonista ultraottuagenario è passato dal Pronto Soccorso dove era in servizio al reparto dove è stato ricoverato stremato dalla fatica.

Ma non c’è solo questa criticità nel mare magnum delle cooperative. C’è, per esempio, l’assenza di un organico definito e comunicato alle Asl, con continui rincalzi che lasciano spazio a possibili ingressi di professionisti non in regola e le difficoltà per il personale degli ospedali di instaurare un necessario rapporto di conoscenza con i medici esterni. Proprio l’Asl di Alessandria nel nuovo bando di gara, non a caso, ha assegnato un punteggio maggiore a chi assicurerà una continuità dello stesso personale nei turni.

Ora a preoccupare,sono situazioni al di fuori della legge come quella che riguarda una parte dei medici stranieri, tenuti a iscriversi all’Ordine dopo aver sostenuto anche una prova di conoscenza dell'italiano. Perché sembra incredibile, ma in più di un caso nei Pronto Soccorso del Piemonte ci sono stati casi in cui anche la lingua è stato un problema col gettonista di turno.