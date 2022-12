Parco Salute di Torino avrà commissario con poteri speciali

Il Parco della Salute di Torino, il nuovo complesso ospedaliero, di ricerca e innovazione in sanità in progettazione nel capoluogo piemontese, avrà un commissario straordinario con poteri straordinari. Il via libera alla nomina - informa la Regione Piemonte - è contenuto in un emendamento alla Legge di bilancio appena approvata dal Senato. "È un grande risultato, innanzitutto perché alla prima reale esigenza che ho rappresentato per il Piemonte il Governo ha risposto in modo immediato e a poche settimane dal nostro incontro a Roma è stato dato il via libera alla nomina del commissario straordinario", commenta il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. Nel mese di gennaio "invieremo ai concorrenti la richiesta formale di presentazione dei progetti definitivi - spiega il direttore generale della Citta della Salute, l'azienda di cui fanno parte, tra gli altri, gli ospedali Molinette, Cto, Regina Margherita e Sant'Anna - Giovanni La Valle -. Poter avere al nostro fianco un commissario con poteri straordinari sarà un supporto fondamentale per valorizzare gli sforzi e il lavoro fatto finora da tutti, consentendoci di fronteggiare le complessità di questa situazione internazionale, che si può superare solo attraverso poteri speciali".