"Idrogeno verde" in ex aree industriali, al via bando Regione

Apre domani il bando per la produzione di 'idrogeno verde' nelle aree industriali dismesse, con una dotazione finanziaria di 19,5 milioni di euro. "Finalmente, dopo un periodo di programmazione regionale e di coinvolgimento territoriale si potranno presentare i primi progetti - commentano il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore all'Ambiente Matteo Marnati -. È una grande opportunità per rigenerare aree industriali abbandonate da anni, ma anche produrre idrogeno verde, quindi a zero emissioni, da utilizzare sia nei processi industriali che nel trasporto pubblico e altre finalità. Attendevamo questo momento di svolta per avviare con progetti concreti la nostra nuova strategia sull'idrogeno, che rappresenta anche uno dei nostri progetti bandiera sul Pnrr già approvato dal governo. Vogliamo che il Piemonte diventi la 'Hydrogen valley' italiana". "Ci aspettiamo un buon riscontro dalle imprese su questo bando considerato che nel 2022 la Regione ha avviato un censimento per valutare la disponibilità sul territorio piemontese di siti dismessi per la localizzazione, tra gli altri, di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile, ricevendo ben 28 manifestazioni di interesse per la produzione di idrogeno", proseguono Cirio e Marnati. Il bando chiuderà il 28 febbraio 2023. L'approvazione della graduatoria è prevista, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, entro fine marzo.