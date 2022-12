Governo, in 2 mesi appalti e gare del gruppo Fs per 12 mld

Appalti per 1,42 miliardi di euro e gare per oltre 10,4: sono i numeri vantati dal Gruppo Fs negli ultimi due mesi, con Matteo Salvini al Mit. Si tratta di interventi in tutta Italia e che vanno nella direzione auspicata dal Vicepremier e Ministro: il 2023 - assicura il titolare di Porta Pia - sarà l’anno dei cantieri. Anche grazie ai 4,55 miliardi liberati dal Cipess per le opere Anas e per l’entrata in vigore del Nuovo Codice degli Appalti finalizzato a tagliare tempi e burocrazia. Oggi ci sono cantieri ferroviari aperti sulla Napoli-Bari e sulla Palermo-Catania-Messina, in Liguria sul progetto unico nodo di Genova e Terzo Valico, poi da Brescia verso Padova sulla trasversale Alta Velocità Torino-Venezia. All’orizzonte ci sono, tra le altre, la Salerno–Reggio Calabria, la Circonvallazione di Trento e la Ferrandina-Matera.