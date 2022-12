Covid: in Piemonte continuano a calare i contagi

Continuano a calare i contagi Covid in Piemonte. L'incidenza dei casi nell'ultima settimana è passata da 169.3 a 141.6, in calo del 16,4 per cento. L'occupazione dei posti letto ordinari si è attestata all'8,3 per cento, quella dei posti letto in terapia intensiva al 2,2%, entrambe in calo rispetto alla scorsa settimana. La positività dei tamponi è stata all'8,2%.