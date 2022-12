Smog: Torino, resta livello bianco fino al 3 gennaio

A Torino resterà in vigore fino al 3 gennaio compreso, il livello 0 (bianco) delle misure antismog. Lo comunica Palazzo civico, sulla base dei dati previsionali sulla qualità dell'aria forniti oggi da Arpa, l'Agenzia regionale di Protezione ambientale del Piemonte. Rimarranno in vigore, dunque, le sole misure strutturali di limitazione al traffico. Il Comune ricorda che le limitazioni riguardanti la circolazione veicolare saranno sospese domenica primo gennaio, giornata in cui il servizio di Trasporto Pubblico Locale sarà ridotto. Il prossimo giorno di controllo della qualità dell'aria sarà il 3 gennaio.