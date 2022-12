Piemonte: 10 gennaio riprendono sedute consiglio regionale

Dopo la pausa per il periodo festivo, il presidente Stefano Allasia ha convocato per martedì 10 gennaio, dalle 10, il Consiglio regionale del Piemonte. Le interrogazioni sono state fissate per le 9.30 e question time alle 14. Durante la seduta si terranno le commemorazioni degli ex consiglieri Lido Riba e Angelo Burzi, scomparsi recentemente. Per lunedì 9 gennaio sono state convocate le Commissioni.