Acqui: da oggi l'ex sindaco Lucchini non è più consigliere

Consegnate, oggi, da Lorenzo Lucchini, ex sindaco, sconfitto al ballottaggio di fine giugno da Danilo Rapetti (Alleanza di Civiche), le dimissioni da consigliere comunale di Acqui Terme (Alessandria). Alla guida di Palazzo Levi dal 2017 al 2022 con giunta e maggioranza M5s, poi ricandidato con 2 liste civiche, Lucchini, già dopo il responso elettorale, avrebbe voluto lasciare. "Ma non era il momento giusto. Oggi dopo 6 mesi di passaggio delle consegne, faccio un passo di lato per dedicarmi ai miei cari, il lavoro, le passioni, lasciando continuare a persone più determinate e sicuramente dotate di grandi capacità - spiega-. Fiero, comunque, di aver condotto un mandato durissimo, nonostante le mille avversità, dal Covid, al maltempo, alla crisi Terme, all'inizio della Guerra, che hanno minato la mia strada".