"Cospito sta male, ha perso 35 chili", allarme del legale

Si aggravano le condizioni di salute di Alfredo Cospito, l'anarchico che da due mesi ha intrapreso uno sciopero della fame per protestare contro il regime di carcere duro disposto nei suoi confronti per 4 anni. Ad annunciare un peggioramento del quadro clinico dell'uomo, attualmente detenuto nel carcere di Sassari, è il suo difensore. "Alfredo sta male - racconta Flavio Rossi Albertini -, attualmente ha perso 35 kg e ha avuto un preoccupante calo di potassio che è necessario per il corretto funzionamento dei muscoli involontari a cominciare dal cuore". Una situazione che ha allarmato i medici che hanno somministrato al detenuto integratori alimentari specifici per cercare di mantenere la situazione sotto controllo. Cospito ha smesso di assumere cibo alla fine di ottobre: una decisione presa in concomitanza con l'iter giudiziario intrapreso per ottenere l'annullamento del 41 bis. Nei giorni scorsi i difensori hanno presentato un ricorso in Cassazione dopo che il tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto un reclamo avanzato da Rossi Albertini. Dopo questa decisione si sono moltiplicate le iniziative di militanti e attivisti con manifestazioni in tutta Italia. Ieri a Milano in 150 hanno sfilato per le strade del centro al grido "Fuori Alfredo dal 41 bis", "Tutti liberi, tutte libere". Nelle motivare il "no" all'istanza, i giudici capitolini sostengono che l'anarchico debba restare in regime di 41 bis perché può continuare ad esercitare "il suo ruolo apicale" nella Fai (Federazione anarchica informale) anche dal carcere. In questo ambito la detenzione ordinaria anche "in regime di alta sicurezza, non consente di contrastare adeguatamente l'elevato rischio di comportamenti orientati all'esercizio" del suo ruolo all'interno della associazione di appartenenza. Per i magistrati le comunicazioni del militante attualmente detenuto a Sassari "con le realtà anarchiche all'esterno del circuito carcerario appaiono assidue e producono l'effetto di contribuire ad identificare obiettivi strategici e a stimolare azioni dirette di attacco alle istituzioni". Dal canto suo, nel ricorso che sarà presto al vaglio dei supremi giudici, il difensore sostiene che "corrisponde a violazione di legge il fatto che il Tribunale di Sorveglianza abbia equiparato l'attività comunicativa di Cospito ai cosiddetti 'pizzini', ovvero ai messaggi criptici che vengono veicolati dal detenuto all'esterno, spesso attraverso i parenti, sfruttando a tal fine le occasioni di contatto infra-murario ed esterno tipicamente connesse ad un ordinario regime di detenzione". Dal punto di vista processuale la Corte di Assise di appello di Torino, davanti ai quali si celebra il processo contro Cospito e la compagna Anna Beniamino accusati di strage politica per aver piazzato nel 2006 due ordigni nelle vicinanze della caserma degli allievi carabinieri di Fossano, in provincia di Cuneo hanno accolto una richiesta dei legali dell'uomo, sollevando una questione di legittimità costituzionale. Gli atti sono stati trasmessi alla Consulta. Sulla vicenda Cospito è intervenuto oggi anche il vice capo della Polizia, Vittorio Rizzi, affermando che le forze dell'ordine stanno "affrontando tutti gli eventi legati" e in particolare "le minacce e una serie di atti da parte degli anarchici, come l'attentato di Atene. Recentemente si è svolta riunione di coordinamento per entrare a fondo su questo tipo di analisi: le nostre antenne sono alzate, poniamo massima attenzione".