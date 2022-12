Capodanno: Torino, spettacolo in piazza per 14.200

Torino saluterà l'arrivo del 2023 con uno spettacolo in piazza Castello, dalle 21.30 all'1, al quale potrà assistere un massimo di 14.200 persone che saranno suddivise in due settori: 'A', compreso tra Piazzetta Reale e via Garibaldi e 'B', tra via Garibaldi e via Pietro Micca. Sul palco musica dal vivo, protagonisti Subsonica, Willie Peyote, Eugenio in via di Gioia, Beba, Ginevra e Cantafinoadieci. Il pubblico potrà accedere alla piazza a partire dalle ore 19, attraverso i varchi d'accesso in viale Primo Maggio va Garibaldi/via XX Settembre, piazza San Giovanni - dove è prevista un'area dedicata alle persone con disabilità; via Pietro Micca/via XX Settembre, via Roma/va Cesare Battisti, via Po/via Bogino. Intorno all'area ci saranno alri varchi, utilizzati per il deflusso e le vie di fuga (via Palazzo di Città/via XX Settembre, via Barbaroux/via XX Settembre, via Viotti/via Monti di Pietà, piazza Carignano/via Cesare Battisti. All'ingresso delle aree presidiate saranno predisposti controlli di sicurezza per l'impedire che vengno portati oggetti vietati quali bottiglie di vetro, lattine, materiale ingombrante , bombolette spray, aste, bastoni. Sabato 31 dicembre saranno istituite due aree con restrizioni al traffico dei veicoli e al passaggio delle persone e alla sosta, con divieto di sosta dalle 8 fino a cessate esigenze.