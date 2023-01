Controlli Polizia in Aurora, un arresto e sequestro di droga

Servizi di controllo straordinario del territorio dalla Polizia di Stato nell'area di competenza del Commissariato Dora Vanchiglia nelle aree di Corso Giulio Cesare, Corso Vercelli e zone limitrofe, in Borgo Aurora. L'attività è stata svolta con l'ausilio del Reparto prevenzione Crimine Regione Piemonte e dell'Unità cinofila: sono state identificate 62 persone e controllati 14 veicoli, trovati e sequestrati a carico di ignoti di 170 grammi di hashish. Durante il controllo del territorio, il personale del Commissariato P.S. Dora Vanchiglia ha rintracciato, e arrestato, un gambiano di 36 anni con a carico un ordine di carcerazione mentre si aggirava in Corso Vercelli. L'uomo deve espiare, come da provvedimento della Procura della Repubblica del Tribunale di Torino, la pena di 1 anno, 3 mesi e 11 giorni, nonché una multa di euro 3450. I servizi di polizia nelle aree di corso Giulio Cesare, corso Vercelli e zone limitrofe continueranno con cadenza regolare.