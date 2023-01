Cospito: Silvio Viale "è in pericolo di vita, stop a 41 bis"

"Conosco poco della vicenda, ma credo che si debba prendere posizione contro il 41bis per Cospito. Ho presente come 10 militanti nord irlandesi, capitanati da Bobby Sands, morirono dopo 46-73 giorni di sciopero dellla fame. In Italia l'indipendentista sardo Doddore Meloni morì dopo 66 giorni di sciopero della fame. Credo che, dopo 70 giorni, Cospito sia in pericolo di vita, per cui ne chiedo la fine del 41bis. Per questo parteciperò alle manifestazioni in sua difesa finché non sfocino bella violenza. #Cospito". Lo scrive, in un post sui social, Silvio Viale, consigliere comunale a Torino, membro della Direzione Nazionale di Radicali Italiani ed esponente di Più Europa.