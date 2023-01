Ratzinger: Cirio: è stato e ha fatto la Storia

"Il nostro affetto e la nostra preghiera per un uomo, un Papa emerito, che è stato e ha fatto la storia... E che al nostro Piemonte ha sempre donato profonda e sincera attenzione. Il nostro abbraccio si unisce ai tanti abbracci per Joseph Ratzinger, Benedetto XVI". Così in un post il presidente del Piemonte, Alberto Cirio.