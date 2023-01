Capodanno: oltre 60 interventi dei vigilli del fuoco

Notte di lavoro per i vigili del fuoco del comando di Torino. Su tutto il territorio provinciale, a partire dalle 20 di ieri sera e fino a poco fa, sono stati compiuti più di 60 interventi di cui oltre una trentina direttamente riconducibili ai festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno. In particolare, i vigili del fuoco sono stati intervenuti per spegnere incendi di cassonetti, di tende e di balconi.