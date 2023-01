Lo Russo: un 2023 di fiducia e crescita

"I miei migliori auguri perché questo 2023 che inizia sia davvero un anno caratterizzato da fiducia, speranza e crescita. Auguri a tutte e tutti, e auguri a Torino". Così sui social il sindaco di Torino, Stefano lo Russo, che poi, facendo riferimento allo spettacolo di musica organizzato dalla Città per accogliere il nuovo anno sottolinea "il ritorno della grande musica dal vivo in piazza per la notte di Capodanno è un momento di festa che Torino aspettava da tempo". "Subsonica, Willie Peyote, Eugenio in Via Di Gioia, Beba, Ginevra, Canta Fino a Dieci, hanno contribuito a dare vita a una serata davvero unica, un'occasione che, finalmente, ci ha dato di nuovo la possibilità di ritrovarci insieme per concludere il 2022 e dare il benvenuto al 2023", prosegue e conclude: "grazie davvero a tutte e tutti coloro che hanno reso possibile questa serata, a chi è salito sul palco e, in particolare, a chi ha riempito la piazza: un segnale davvero positivo, che ci proietta nel migliore dei modi nel nuovo anno".