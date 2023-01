Capodanno: mentre festeggia precipita da Forte Exilles

Il primo intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese del 2023 si è svolto poco dopo la mezzanotte a Exilles, in Val di Susa, (Torino). Un 25enne è precipitato da un terrapieno del Forte durante i festeggiamenti per il capodanno. Visto che si trovava alla base di un muro verticale alto circa 5 metri, sono intervenute le squadre a terra del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco che si sono calati in corda doppia sull'infortunato, lo hanno stabilizzato e caricato sulla barella che è stata recuperata verso l'alto con manovre alpinistiche. Infine, l'infortunato è stato consegnato all'autoambulanza con un trauma alla spalla e al dorso. L'operazione si è conclusa poco prima delle 2 di questa mattina.