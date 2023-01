Cinese accoltellato all'alba a Torino, tra ipotesi tentata rapina

Un uomo di origini cinesi è stato accoltellato questa mattina intorno alle 6 in via San Massimo, nel centro di Torino. La vittima dell'aggressione ha riportato ferite alla schiena ed è stato traportato all'ospedale Cto del capoluogo piemontese. A quanto si apprende da fonti ospedaliere la prognosi è di sette giorni. Su quanto accaduto indaga la polizia. Al momento gli investigatori non escludono nessuna ipotesi, in particolare quella di una tentata rapina.