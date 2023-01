I divieti del sindaco non fermano i botti, feriti a Torino

Secondo una prima stima della Questura di Torino sono cinque i feriti a causa dei botti di fine anno esplosi nel capoluogo piemontese. Nonostante i divieti del Comune, infatti, il 2023 è stato salutato con botti e fuochi pirotecnici in tutta la città. I feriti hanno riportato, a quanto si apprende, lesioni da ustioni. Ai cinque si devono aggiungere il 31enne che a causa di un'esplosione di un fuoco d'artificio è rimasto ustionato sul 7% del corpo, in particolare viso e mani, ricoverato all'ospedale Cto, nel reparto di Chirurgia plastica e la donna di Vercelli, rimasta ferita da un botto nella sua città, ma trasportata e operata all'ospedale Maria Vittoria di Torino per le gravi ferite subite alle dita e alla mano.