Dalla tangoterapia al circo sociale, 135 progetti finanziati da Crt

Al via 135 progetti per l'inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità in Piemonte e Valle d'Aosta, dove la Fondazione Crt ha assegnato alle associazioni non profit 1 milione e 460 mila euro di contributi con il bando Vivomeglio. Sono sei gli ambiti di intervento: abitare sociale, sostegno alle famiglie, lavorare, imparare dentro e fuori la scuola, curare e curarsi, vivere il territorio. Dal 2005 il bando Vivomeglio ha reso possibili 2.651 iniziative grazie a contributi pari a 28,5 milioni di euro. I progetti vanno dalla tangoterapia alla coltivazione di fiori in serra, dai laboratori tattili alla montagnaterapia, dalle attività sportive al circo sociale, da 'avventure artistiche e sociali' alla ristorazione inclusiva. E ancora: pet e make-up therapy, centri antiviolenza e attività di preparazione alla vita indipendente orientate al sostegno e all'assistenza delle persone con disabilità dopo la morte dei parenti che li accudiscono. "Gli enti non profit che hanno vinto il bando Vivomeglio rendono concreto il diritto all'inclusione: insieme a loro, alle istituzioni e al mondo produttivo lavoriamo a un rinnovato patto sociale per uno sviluppo fondato sulla cura delle persone più fragili nel segno del bene comune", afferma il presidente della Fondazione Crt Giovanni Quaglia. "Accanto ai parametri economici e ambientali, un ulteriore indicatore della qualità della vita potrebbe essere l'inclusivity index, la capacità di inclusione di una società: il bando Vivomeglio rafforza questo valore, in linea con l'Agenda 2030 dell'Onu", aggiunge il segretario generale Massimo Lapucci.