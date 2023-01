Covid: Cirio, in Piemonte contagi e ricoveri sotto controllo

"Nonostante i timori che arrivano dalla Cina, la situazione in Piemonte per quanto riguarda il Covid è completamente sotto controllo, sia come come contagi sia come ricoveri". A dirlo è stato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, nel corso della conferenza stampa di inizio anno. "Il Piemonte - ha aggiunto - è ai vertici della classifica delle regioni italiane per il numero di vaccinazioni anti-Covid somministrate".