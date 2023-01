Unità territoriale Villanova: accordo Comune e Asl

Approvato il protocollo d'intesa per i lavori di ristrutturazione dell'Unità territoriale di Villanova d'Asti: l'Asl At e il Comune di Villanova hanno raggiunto un accordo che riguarda la riqualificazione della struttura di via De Amicis, il mantenimento in altra sede dei servizi sanitari per la durata del cantiere e il ripristino dell'attività al termine dei lavori. "L'idea di destinare l'intero edificio di via De Amicis ai servizi dell'Asl At è emersa nel corso di un incontro con l'assessore regionale Icardi, presenti anche il vicepresidente della Regione Carosso e l'assessore Gabusi", commenta il sindaco di Villanova Roberto Peretti. L'Asl sosterrà i costi del progetto esecutivo della manutenzione straordinaria del distretto sanitario."Manteniamo la promessa che avevamo fatto nei mesi scorsi ai cittadini del Pianalto. È un altro provvedimento che va a beneficio del territorio, dopo la ripresa del cantiere dell'Ospedale Valle Belbo, l'ampliamento dell'attività dei consultori, la creazione del Centro servizi distrettuali a Calliano. Allo stesso tempo stiamo continuando con il rinnovamento delle attrezzature mediche del Cardinal Massaia, attraverso risorse del piano di investimento Asl e fondi Pnrr", sottolinea il Direttore generale Asl AT Flavio Boraso. Il progetto di riqualificazione della struttura di via De Amicis prevede la realizzazione, al piano terreno, di sportelli per il pubblico e uffici e, al primo piano, di ambulatori e servizi accessori, oltre al completo adeguamento degli impianti e al superamento delle barriere architettoniche. Il Comune di Villanova si occuperà dell'esecuzione dei lavori, che dureranno circa 2 anni.