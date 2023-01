Pd: dopo quasi quattro anni da Cirio solo annunci

"È incredibile che dopo 3 anni e mezzo di governo, l’unico tempo verbale che Cirio ha imparato a declinare sia il futuro. Non un cenno alle cose fatte nell’anno passato, perché sono pochine e soprattutto perché mancano le giustificazioni per le questioni rinviate ancora una volta. Liste d’attesa sparite dai radar, nessun nuovo ospedale partito effettivamente, case e ospedali di comunità fermi al palo. Sul Parco della Salute tocca ora al commissario, proposto dal Pd, rimediare a tre anni di rinvii e tiraemolla sul progetto. Molto meglio fare una conferenza stampa di inizio anno (e non una di fine anno, come da che mondo è mondo, di bilancio). E quindi spostare l’attenzione su Tav e Terzo valico, opere sulle quali in questi anni non l’abbiamo visto spendere una parola, specie quando al governo c’erano gli alleati della Lega con il Movimento 5Stelle e che stanno procedendo non certo per meriti di Cirio e compagni. Insomma, dopo quasi quattro anni, siamo ancora agli annunci". Lo dichiarano Raffaele Gallo, capogruppo Pd in Consiglio regionale, e Daniele Valle, vicepresidente del Consiglio regionale.