Che Botta per Scopello

Dicono che… nella Lega piemontese siano in corso manovre per candidare Eraldo Botta a sindaco di Scopello. L’interesse per il piccolo comune valsesiano di neppure 400 anime è dovuto in particolare alla presenza sul suo territorio degli impianti sciistici dell’Alpe di Mera. Tra i principali sponsor dell’ex presidente della Provincia di Vercelli ed ex sindaco di Varallo ci sarebbe, guarda caso, Gianni Filippa, noto imprenditore di Borgosesia, presidente di Confindustria Novara-Vercelli-Valsesia, ma soprattutto vicepresidente della Monterosa 2000, la società che gestisce il comprensorio sciistico della zona. E proprio la candidatura di Botta sarebbe stato il piatto forte di un recente pranzo ad Alagna tra Filippa, il sindaco di Novara Alessandro Canelli e l’assessore regionale Matteo Marnati. Una gita fuori porta, quella dei due novaresi, che ha indispettito non poco uno dei leghisti storici, l’ex sindaco di Grignasco Roberto Beatrice: “Non fai in tempo a cominciare l’anno che vieni a sapere di una incursione di personaggi politici alquanto discutibili in Valsesia – scrive in un post –. Personaggi che nulla hanno a che vedere con la Valle ma sulla quale vogliono mettere le mani o comunque condizionare il futuro, il tutto accompagnato da un imprenditore sicuramente di valore per le aziende che ha amministrato ma che per la Valsesia non ha mai fatto una beata cippa”. E, riferendosi alle manovre, conclude: “Sarebbe una botta devastante per la comunità”.