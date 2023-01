Juve: Allegri, su inchiesta sportiva ha risposto società

"E' un argomento sul quale la società si è espressa il 30 novembre con un comunicato, non ho altro da aggiungere": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, risponde così sul tema inchiesta sportiva. "Adesso viene il bello e il difficile, nella seconda parte si decide tutto - aggiunge l'allenatore a proposito della ripresa del campionato - e va vissuta con entusiasmo, voglia e responsabilità: fa parte del lavoro e della vita, altrimenti sarebbe piatto. Ora è più bello perché non c'è più il tempo per recuperare".