Droga: Torino, cala 90% sequestro cannabinoidi; cresce eroina

Nel 2023, in provincia di Torino, la polizia ha sequestrato circa 345 kg di cannabinoidi, oltre il 90% in meno rispetto al 2021. Diminuisce anche il sequestro di cocaina (-54%) mentre aumenta quello di eroina (130%) e, soprattutto, droga sintetica (-706%). "La diminuzione dei sequestri è dovuta a numerose attività investigative - ha spiegato il questore di Torino Vincenzo Ciarambino -. Il sequestro di eroina invece non mi meraviglia, assistiamo il ritorno in strada dei tossicodipendenti, con aumento di rapine ai danni di negozi e farmacie".