Criminalità: Torino, meno reati ma aumentano violenze sessuali

Diminuiscono i reati in provincia di Torino, che nel 2022 (dati aggiornati al 20 dicembre) sono stati 108.459, tremila in meno rispetto all'anno precedente. Tra i delitti commessi, circa l'80% sono reati contro il patrimonio, circa il 6% reati contro la persona, mentre gli altri delitti rappresentano il 15% del totale. Rispetto al 2021, si registra un vistoso calo degli omicidi volontari consumati (-73,68%), mentre aumentano la percentuale di violenze sessuali (+33%) e gli atti sessuali con minorenni (+22%). Crescono anche il numero degli omicidi colposi (+11,54%) e i casi di lesioni dolose (+9,47%) e tentati omicidi (+22%). Diminuiscono, fra gli altri, le minacce (-12%) e lo sfruttamento della prostituzione (-6,45%). Aumentano le rapine (+22,5%), mentre calano le truffe informatiche (-16%). Tra i furti, si registrano più scippi (+53%) e borseggi (+21%), mentre si riducono i furti sulle auto in sosta (-17%) e quelli negli appartamenti (-8,5%). Riguardo alle rapine, si dimezzano quelle in banca, ma aumentano quelle ai danni degli uffici postali (+33%) e commesse nelle vie pubbliche (+27,5%). Infine, cala il numero di arresti (-14%) con il 9% in più di denunce in stato di libertà.