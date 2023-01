Tav: Questore Torino, non preoccupa protesta ma le devianze

"Non mi preoccupa il movimento No Tav, devo dire la verità, perché le proteste, se fatte in maniera civile, sono consentite dal nostro ordinamento costituzionale attraverso l'esercizio delle manifestazioni. Mi preoccupano le devianze che da queste attività possono arrivare". Così il questore di Torino, Vincenzo Ciarambino, nella conferenza stampa di inizio anno, interpellato sulle manifestazioni contro la linea ad Alta Velocità Torino-Lione e i disordini scoppiati a margine delle proteste. "Devo dire la verità - ha aggiunto -: è in corso un processo che riguarda diversi imputati per un'attività investigativa condotta da tanti anni, che sicuramente deve fare riflettere chi ha commesso queste azioni poco civili nei confronti delle forze di polizia". Per quanto riguarda il centro sociale torinese Askatasuna, i cui militanti sono finiti dentro le inchieste della Digos per i disordini scoppiati negli anni in città e in Val di Susa, il questore ha sottolineato che "lo sgombero di Askatasuna è una riflessione che innanzitutto deve afferire alla componente politica".