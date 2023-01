Criminalità: Polfer, 223mila persone controllate

Nel 2022 circa 223.000 persone controllate, 77 arrestati e 505 indagati. Tra i sequestri un'arma da fuoco, 24 armi da taglio e 14 armi improprie, nonché circa 1 kg di sostanze stupefacenti. Questo è il bilancio di fine anno della Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle D'Aosta, che ha impiegato nel 2022 oltre 12.000 pattuglie in stazione e 2500 nei servizi di vigilanza a bordo treno. Sono stati presenziati complessivamente 8.000 convogli ferroviari e sono stati predisposti 834 servizi antiborseggio in abiti civili, sia negli scali che a bordo treno. Per quanto riguarda la prevenzione le attività sono state incrementate con un aumento delle giornate straordinarie di controllo del territorio per un totale di 43 operazioni organizzate dal Servizio Polizia Ferroviaria in ambito nazionale: 12 Stazioni Sicure, finalizzate al contrasto delle attività illecite maggiormente ricorrenti in ambito ferroviario; 12 Rail Safe Day, destinate a prevenire comportamenti impropri o anomali, spesso causa di investimenti, 12 Oro Rosso, per il contrasto dei furti di rame e 2 Action Week, finalizzate al potenziamento dei controlli nell'ambito del trasporto ferroviario di merci pericolose.