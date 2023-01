PALAZZI ROMANI

Autonomia, tensioni Lega-FdI.

E Calderoli minaccia querele

Il disegno di legge del ministro non piace alla Meloni che vuole di pari passo il presidenzialismo. E pure Forza Italia frena subordinando la riforma alla definizione dei ai Lep e alla perequazione tra Regioni. Stoccata del governatore calabrese Occhiuto al piemontese Cirio

«Adesso basta con gli attacchi che sfociano in offese e anche di peggio. Sono stato paziente per settimane ma adesso si è passato il limite, sono stanco di leggere sui quotidiani Il Mattino o il Messaggero frasi tipo lo “spacca Italia” del ministro Calderoli riferito al ddl sull’autonomia differenziata o lo strappo di Calderoli. Io da ministro ho giurato sulla Costituzione, che sancisce l’unità nazionale, per cui scrivere che voglio spaccare l’Italia significa darmi dello spergiuro». È davvero arrabbiato il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, per quelle che considera delle vere e proprie mistificazioni, delle sue intenzioni e del testo da lui elaborato. Al punto da minacciare il ricorso alle carte bollate: “Questa è diffamazione, forse addirittura calunnia, perché mi si attribuisce un’inventata volontà di spaccare il Paese – aggiunge l’esponente leghista –. Ricordo poi che io sono il ministro per le Regioni, di tutte le Regioni italiane, non di alcune sì e altre no e proprio per questo sto girando l’Italia in lungo e in largo per incontrare di persona tutti i governatori regionali. Altro che spacca Italia... Ora basta, i giornalisti hanno un codice deontologico da rispettare, c’è un limite alla cronaca che non può trascendere in offesa o in bugia”.

La verità è che la a riforma sull’Autonomia e quella sul presidenzialismo o semi-presidenzialismo stanno diventando il terreno di scontro tra Lega e Fratelli d’Italia, minando la stabilità del centrodestra e quindi del governo. Non è un mistero che proprio sull’Autonomia Matteo Salvini si giochi molto della sua periclitante leadership, incalzato all’interno dello stesso partito. I governatori del Carroccio – Luca Zaia, Massimiliano Fedriga e Attilio Fontana – da mesi sono in pressing su questo provvedimento. Calderoli vorrebbe portarlo in Consiglio dei ministri nelle prossime settimane. La riforma per trasferire dallo Stato alle Regioni la competenza su una o più materie – scuola, turismo, energia – è da sempre uno dei cavalli di battaglia della Lega. Così com’è nota la resistenza di molte Regioni del Sud che temono di finire penalizzate. Proprio per questo, il disegno di legge di Calderoli non piace alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Fratelli d’Italia è per natura centralista e statalista, refrattaria a un eccessivo decentramento dei poteri. Ma questo freno di Meloni indispettisce il Carroccio che lancia segnali chiari: l’Autonomia deve andare di pari passo con la riforma presidenziale. Una sorta di moneta di scambio, insomma.

Molto prudente è anche l’altro partner di governo, Forza Italia. «Bisogna discutere, ci sarà un disegno di legge che dovrà essere approvato dal Consiglio dei ministri. Noi siamo favorevoli all’autonomia differenziata, ma deve dare due risposte: una sul ruolo di Roma Capitale, due non devono esserci aumenti nelle differenze fra il Nord e il Sud», ha detto il ministro degli Esteri e numero due degli azzurri, Antonio Tajani, parlando a margine della conferenza stampa di presentazione della candidatura di Francesco Rocca alla presidenza della Regione Lazio. «Sui Lep siamo già partiti – ha osservato – si dovranno fare, siamo al lavoro, per noi quello è importante, non si può fare la riforma dell’autonomia senza i Lep che servono a fare una fotografia della situazione regione per regione». Quindi, piedi di piombo. Come raccomanda stamattina il governatore della Calabria, il forzista Roberto Occhiuto, in un’intervista alla Stampa: «Sì all’autonomia differenziata, ma a patto che siano garantiti anche gli obblighi previsti dalla Costituzione. Quindi si deve fare insieme ai Lep e alla perequazione», ha affermato. E, giusto per non lasciare margine ai dubbi, ha ricordato che «Forza Italia ha quattro governatori al Sud, qui c’è la sua cassaforte elettorale». Occhiuto nell’ammettere che «non c’è unanimità ma è prevalente l’atteggiamento di chi dice che l’autonomia va realizzata solo insieme a Lep e perequazione», mette un freno al collega di partito e presidente del Piemonte Alberto Cirio, che lui considera «uno dei più attivi sull’autonomia». Sarà.

Per andare avanti si deve superare il blocco dei governatori del Sud. Alla parte non leghista del governo non piace il lavoro di Calderoli, anche alla luce delle parole in difesa della Costituzione arrivate nel discorso di fine anno del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. E Meloni è molto attenta al rapporto con il Colle. Nei prossimi giorni, la premier ribadirà quindi che la riforma delle autonomie andrà fatta nello spirito della Costituzione che tutela l’unità nazionale, e che nessuno andrà lasciato indietro.