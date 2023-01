Manovra: Confartigianato, resta nodo crediti da detrazioni edilizie

"E' più che condivisibile la priorità al contrasto di problemi come il caro bollette, ma altri nodi sono rimasti da sciogliere come il problema dei crediti da detrazioni edilizie". Così Dino De Santis, presidente di Confartigianato Torino, commenta la legge di bilancio 2023 con un giudizio "nel complesso positivo sul pacchetto di norme fiscali contenuto nel testo". "Ci attendevamo una soluzione politica a questa questione - spiega - conseguenza anche del continuo e repentino cambio in corsa delle regole. Chiediamo che via sia un compratore pubblico di ultima istanza, per quei crediti non viziati da alcun tipo di difetto perché già sottoposti a scrupolosi controlli. Oppure, almeno che sia concessa la deduzione fiscale diretta degli stessi dal reddito imponibile". Sempre sul fronte dell'argomento bonus edilizi De Santis esprime la necessità di una duratura stabilità normativa, con la creazione di un codice unico delle detrazioni. Sul fronte del lavoro, della formazione al lavoro e del credito Confartigianato Torino chiede: che venga ripristinata la decontribuzione totale, per i primi tre anni, del contratto di apprendistato applicato dalle imprese artigiane e dalle aziende fino a 9 dipendenti e una maggior apertura delle banche sulla concessione dei crediti alle micro e piccole imprese.