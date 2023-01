Viabilità: sgombero neve, Regione finanzia acquisto mezzi

La Regione ha pubblicato la graduatoria dei Comuni che beneficeranno del contributo per l'acquisto di mezzi e attrezzature per lo sgombero neve e il trattamento anti-ghiaccio delle strade. L'intervento era stato sollecitato dal consigliere di Forza Italia, Mauro Fava, che aveva depositato un ordine del giorno specifico sull'argomento. "Erano anni - spiega - che non si interveniva in questo settore, col risultato che in molte zone del Piemonte lo spazzamento della neve era diventato difficoltoso a causa del malfunzionamento di veicoli e attrezzature ormai vecchi e in cattivo stato". Trenta i Comuni finanziati per un totale di 400 mila euro. "Sappiamo bene - sottolinea il consigliere della Lega, Andrea Cane - come nelle aree montane l'esercizio della viabilità costituisca un elemento essenziale e per questo rinnoviamo concretamente il sostegno ai sindaci che devono garantire il servizio alle loro comunità".