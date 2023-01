Mobilità: monopattini, a Torino Dott tocca 2 milioni di corse

A tre anni dal suo arrivo a Torino, Dott ha presentato i risultati della sua offerta di micromobilità: 150.000 utenti e più di 2 milioni di corse a bordo dei 1.400 monopattini Dott presenti su un'area operativa di 77,8 chilometri quadri, che serve oltre un milione di abitanti. Se gli stessi spostamenti fossero stati effettuati in auto privata, sarebbero stati emesse quasi 500 tonnellate di CO2 nell'aria, secondo Dott. In questi tre anni, i noleggi Dott sono diventati più lunghi: i chilometri percorsi in media sono saliti da 1,4 ad oltre 2 per corsa. Inoltre, è cresciuto il numero di utenti, aumentati del 49 per cento in solo un anno, soprattutto nelle zone meno centrali della città. Il 54 per cento delle corse avviene tramite l'acquisto di abbonamenti.