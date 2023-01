Nas: denunciata infermiera Rsa Torinese, era assente

Denunciata in stato di libertà, per truffa aggravata, un'infermiera impiegata presso una Rsa della provincia di Torino. Nel corso dell'ispezione, scattata nell'ambito di controlli dei carabinieri del Nas nelle strutture di tutta Italia, la donna risultava in turno fino alle 19.30, ma di fatto era assente: condotta, quest'ultima, che aveva causato un disservizio per gli anziani degenti, ed un danno al Servizio Sanitario Regionale che avrebbe rimborsato, alla società gerente il personale infermieristico, il costo orario dell'intera prestazione sebbene svolta solo in parte. A seguito di un ulteriore controllo svolto presso un'altra casa di riposo, sempre nella provincia di Torino, è stata accertata l'inosservanza delle procedure del manuale di autocontrollo: rinvenuti alimenti congelati arbitrariamente ed, in alcuni casi, anche scaduti.