Trasporti: Frediani, governo cancella bonus, Regione intervenga

"La decisione del Governo Meloni di non rinnovare il bonus trasporti è una decisione scellerata che impatterà in modo significativo sui bilanci di numerose famiglie, alle prese con i numerosi rincari e con la necessità di far fronte alle spese per consentire ai figli di raggiungere gli istituti scolastici. Un atteggiamento miope e ottuso, indifferente ai bisogni dei cittadini e incapace di sostenerli nella loro quotidianità". Ad affermarlo è Francesca Frediani, consigliera regionale M40- Unione popolare Piemonte. "Torneremo a chiedere alla Regione - prosegue - di intervenire per elaborare delle misure a copertura di questa grave mancanza, anche attraverso la pianificazione di nuovi modelli tariffari estesi a tutto il territorio piemontese, come previsto da un atto a mia prima firma approvato in aula di Consiglio all'unanimità solo poche settimane fa".