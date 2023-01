Saldi: partenza al rallentatore a Torino, sconti subito alti

Sono partiti al rallentatore i saldi invernali a Torino, nonostante tutti i negozi del centro offrano subito sconti molto alti, fino al 50 per cento. Nelle vie del centro c'è tanta gente, soprattutto giovani, anche per la bella giornata di sole con temperatura superiore ai dieci gradi. Non ci sono code neppure davanti ai grandi magazzini e ai negozi di solito presi d'assalto. Come sempre è la periferia a soffrire più delle zone centrali. I commercianti sperano che le cose migliorino già nel pomeriggio e soprattutto nel lungo fine settimane che chiude le feste natalizie. Da un'indagine dell'ufficio studi di Confesercenti la spesa media prevista nel periodo dei saldi è in calo a 140-160 euro contro i 150-180 della scorsa stagione. Più bassa anche la percentuale dei consumatori che dichiara di voler approfittare degli sconti (40% contro il 42% dei precedenti saldi invernali).