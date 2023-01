Pininfarina: mover elettrico Holon a guida autonoma

Pininfarina è al Consumer Electronics Show (Ces) 2023 di Las Vegas con il mover autonomo, completamente elettrico e inclusivo, disegnato per Holon, il nuovo marchio fondato da Benteler Group, di cui è partner E' il primo mover al mondo a guida autonoma, costruito secondo gli standard automobilistici e si sposta autonomamente, con una velocità massima di 60 km/h (37mph) e un'autonomia di circa 290 chilometri (180 miglia). I progetti pilota sono in preparazione per gli Stati Uniti e la Germania; l'inizio della produzione in Usa è previsto per la fine del 2025. "Il nostro mover è una risposta ai problemi della società in cui viviamo: urbanizzazione, cambiamento climatico, demografia, la mobilità deve cambiare. Con il nostro mover, stiamo dimostrando che è possibile trasportare passeggeri senza produrre emissioni, in modo sicuro, confortevole ed inclusivo, fornendo una soluzione alle crescenti complicazioni legate al traffico. Oggi siamo lieti di svelare al pubblico di tutto il mondo il nostro veicolo" sèiega Marco Kollmeier, managing director di Holon. I settori di utilizzo del mover sono i servizi on-demand, come il ride pooling e il ride hailing, ma anche i normali servizi di linea. Il primo progetto pilota è già stato annunciato: in Germania con la Hochbahn di Amburgo, seconda più grande società di trasporto di massa del paese. Negli Stati Uniti, il fornitore di soluzioni per la mobilità Beep sarà responsabile dell'implementazione dei primi veicoli. Altre aree di applicazione e quindi clienti includono istituzioni private come università, aeroporti, e parchi nazionali.